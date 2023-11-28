"المصريين الأحرار" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بمطروح لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب المصريين الأحرار مؤتمرًا جماهيريًا بمكتبة مصر العامة محافظة مطروح لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر سلطان أبوالشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء بالبرلمان والعمد والمشايخ وممثلي المرأة وشباب وأهالي مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأمانات.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية عامر كريم أمين مركز مطروح، أكد من خلالها ترحيبه بالحضور من الجمع الكريم، مشيدا بوقوف كافة أبناء مطروح خلف دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال ما بدأه من مشاريع تنموية وقومية بكافة ربوع مصر.

وأكد العمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، أن الأمر يجب ألا يقتصر على حضور المؤتمرات لكن موعدنا الحقيقي هو أن يكون جميع أبناء مطروح حشودا غفيرة أمام صناديق الانتخاب.

وأشار الدكتور حسين عيد إلى حجم المخاطر الخارجية التي تحاك بالدولة المصرية والوطن العربي وما آلت إليه بعض الدول المجاورة ومخططات هدم الدول مما يستوجب معه المحافظة على مكتسبات الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأثنى الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح السابق، علي أبناء وأهالي مطروح والتزامهم بالعادات والتقاليد والأحكام والأعراف القبلية ومواقفهم المؤثرة والقومية مع كل حدث وطني أو سباق انتخابي، وذلك بخروج كافة أطياف المجتمع المطروحي أمام صناديق الانتخابات.

وأكد سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب السابق، أن تأييد أبناء مطروح لانتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة بات مطلبا جماهيريا بكافة ربوع مصر لما استشعر المواطن المصرى من ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة علي صعيد كافة القطاعات الصحة والتعليم والطرق والمواصلات؛ كما صرح العميري بأن سبب قبوله لدعوة حضور المؤتمر هي حبا في تأييد الرئيس السيسي وحبا في حزب المصريين الأحرار.