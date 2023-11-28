«المصريين الأحرار» يزور الأنبا بيجول ويناقش أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية



زار وفد من حزب المصريين الأحرار، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، في مقر تابع بالقاهرة، في إطار خطوات وجهود الحزب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024/2030.



وحضر الزيارة نيابة عن رئيس الحزب:" اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب، رائد مقدم عضو المكتب السياسي، الدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، باسم سليم عضو لجنة التعليم".



وحضر من الدير القمص عمانوئيل المحرقي وكيل الدير،القمص سرابيون المحرقي طبيب الدير؛ تبادل الترحيب ونقل وفد الحزب تحيات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الذي حالت ظروف الاجتماعات المقررة حضوره اللقاء، مؤكدين بأنه سيزور الدير لتحية الأسقف والرهبان بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وتناول الحديث عن جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق أسمى معاني المواطنة والاهتمام البالغ بتحقيق ما يخدم الصالح المصري والاجيال المقبلة وإنشاء بنية تحتية قوية لفتح آفاق واسعة للاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات سواء التطوير في الزراعة او المواني وكافة ما يظهر الجمهورية الجديدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.



وتحدث اللواء ناصر قطامش عن دور وجهود الحزب لخدمة المجتمع المصري بصورة عامة واهتمامه البالغ بالنشء والشباب والعمل الرامي لتعزيز الانتماء والحفاظ علي الهوية المصرية.



وتناول نائب رئيس الحزب والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك مع كافة مناحي المجتمع المدني بهدف تحقيق الصالح العام، وتُطرق إلي مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد الروافد الهامة علي الصعيد الديني والثقافي معًا وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تبنت كافة ما يخدم المجتمع المصري علي حد سواء.





من جانبه، رحب الأنبا بيجول رئيس دير المحرق- أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة- عن دور الكنيسة القبطية الوطنية عبر التاريخ، وشرح تاريخ الدير الأثري وأنه كان مستقرًا للعائلة المقدسة خلال رحلتها في أرض مصر.



وأكد رئيس دير المحرق، أن الدولة المصرية عبر تاريخها تحافظ علي هويتها وطبيعتها الواحدة ونسيج مصر يتضافر في أحلك المواقف والظروف، ولا ينسى للرئيس عبد الفتاح السيسي دوره الوطني الخالص بالإضافة لجهوده العظيمة لاستعادة مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا، مشيدًا بكافة الجهود المصرية المخلصة لصالح المواطن وبناء وتعمير وتشيد وتطوير شامل في كافة القطاعات ومنها العمل علي توفير الاحتياجات من الغذاء والسلع وتوسيع الرقعة الزراعية.



وألمح إلى أن المواطن المصري يستطيع الفرز والتقييم ولعل شواهد الأمور كافية وحافزًا للخروج والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية التي يحلم بها الجميع.