الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين الأحرار» يزور الأنبا بيجول ويناقش أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


زار وفد من حزب المصريين الأحرار، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، في مقر تابع بالقاهرة، في إطار خطوات وجهود الحزب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024/2030.


وحضر الزيارة نيابة عن رئيس الحزب:" اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب، رائد مقدم عضو المكتب السياسي، الدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، باسم سليم عضو لجنة التعليم".
 

وحضر من الدير القمص عمانوئيل المحرقي وكيل الدير،القمص سرابيون المحرقي طبيب الدير؛ تبادل الترحيب ونقل وفد الحزب تحيات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الذي حالت ظروف الاجتماعات المقررة حضوره اللقاء، مؤكدين بأنه سيزور الدير لتحية الأسقف والرهبان بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتناول الحديث عن جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق أسمى معاني المواطنة والاهتمام البالغ بتحقيق ما يخدم الصالح المصري والاجيال المقبلة وإنشاء بنية تحتية قوية لفتح آفاق واسعة للاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات سواء التطوير في الزراعة او المواني وكافة ما يظهر الجمهورية الجديدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتحدث اللواء ناصر قطامش عن دور وجهود الحزب لخدمة المجتمع المصري بصورة عامة واهتمامه البالغ بالنشء والشباب والعمل الرامي لتعزيز الانتماء والحفاظ علي الهوية المصرية.

وتناول نائب رئيس الحزب والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك مع كافة مناحي المجتمع المدني بهدف تحقيق الصالح العام، وتُطرق إلي مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد الروافد الهامة علي الصعيد الديني والثقافي معًا وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تبنت كافة ما يخدم المجتمع المصري علي حد سواء.


من جانبه، رحب الأنبا بيجول رئيس دير المحرق- أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة- عن دور الكنيسة القبطية الوطنية عبر التاريخ، وشرح تاريخ الدير الأثري وأنه كان مستقرًا للعائلة المقدسة خلال رحلتها في أرض مصر.

وأكد رئيس دير المحرق، أن الدولة المصرية عبر تاريخها تحافظ علي هويتها وطبيعتها الواحدة ونسيج مصر يتضافر في أحلك المواقف والظروف، ولا ينسى للرئيس عبد الفتاح السيسي دوره الوطني الخالص بالإضافة لجهوده العظيمة لاستعادة مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا، مشيدًا بكافة الجهود المصرية المخلصة لصالح المواطن وبناء وتعمير وتشيد وتطوير شامل في كافة القطاعات ومنها العمل علي توفير الاحتياجات من الغذاء والسلع وتوسيع الرقعة الزراعية.

وألمح إلى أن المواطن المصري يستطيع الفرز والتقييم ولعل شواهد الأمور كافية وحافزًا للخروج والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية التي يحلم بها الجميع.

أمانة حزب المصريين الأحرار السيدة العذراء إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"