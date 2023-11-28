الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.. بث مباشر

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عبر البث المباشر لها، تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر، حيث بدأ في السابعة مساءً تسليم 10 محتجزين في قطاع غزة للصليب الأحمر؛ وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

ونشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانًا بأسماء 30 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، صرّحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات المقبلة.

القاهرة الإخبارية الدفعة الخامسة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

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