"القاهرة الإخبارية": إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال فى مواجهات شمال الخليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل الفلسطينية.

في وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مواطنًا بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل، حيث قالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية إن قوات الاحتلال التي انتشرت في أزقة المخيم داهمت منزل رامي الطيطي واعتقلته بعد عملية تفتيش واسعة تخللها إلحاق أضرار مادية في المنزل.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، أكد أن الهدنة حتى الآن، تسير بشكل جيد، رغم خروقات الاحتلال، لافتًا إلى أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة، موضحًا أن الحركة قدمت للوسطاء أدلة على خرق قوات الاحتلال للهدنة الحالية.