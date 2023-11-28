"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يتعامل بضبابية مع أعداد الضحايا فى صفوفه

قالت دانا أبوشسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إنه منذ اليوم الأول هنالك ضبابية في التعامل مع أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في الحرب والمعارك الضارية التي خاضها الجيش في قطاع غزة.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون الإسرائيلي أتاح لوسائل الإعلام العبرية حق الحصول على المعلومة، وهذا استغلته صحيفة هآراتس العبرية بالضغط على الجيش الإسرائيلي وكذلك الضغط الشعبي المتكتل في الجمهور الإسرائيلي لمعرفة مصير وأعداد القتلى والجرحى خلال فترة هذه الحرب، مشيرةً إلى أن هذا ما دفع المنظمومة الأمنية العسكرية بأن تكون على المحك مع وسائل الإعلام، وأن يكون هناك إعلان عن هذه الأعداد من قبل هآرتس أو وسائل الإعلام العبرية الأخرى.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال كان قد أعلن أن هناك ألف إصابة، من بينها 202 في حالة خطيرة فقط في المعارك التي دارت في شمال القطاع ووسطه في الأيام الأخيرة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن التقديرات العسكرية وحتى الفلسطينية تحديدًا تقول بأن إسرائيل عادة في كل الحروب سواء في حربها مع لبنان أو 67 أو 73 أو في كل الحروب عادلة ما تفصح عن 10% فقط من العدد الكلي، وهذا يعني ويدلل أن هذه الأعداد غير صحيحة، وبأنه في الأيام المقبلة سنشهد إعلانات جديدة من قبل جيش الاحتلال سواء في أعداد الجرحى أو المصابين.

وعن الإفصاح في أعداد الحجرى والمصابين أو حتى القتلى، أكدت أبوشمسية، أن أهالي هؤلاء الجنود إذا ما استمرت هذه الهدنة أم ما إذا كان هناك وقف كامل لإطلاق النار فسيسألون عن مصير أبنائهم الذين لم يعودوا حتى اللحظة إلى ديارهم.