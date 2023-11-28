الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد سويلم فى يوم التضامن: كتبت 4 قصائد عن صمود وبسالة الفلسطينيين

أحمد سويلم
أحمد سويلم

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه كتب 4 قصائد عن صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تضامنا جميعًا كمصريين مع قضيته التى هى قضية العرب جميعا.

“سويلم”: دماء شهدائنا منذ 1948 الى اليوم تؤكد موقف مصر التاريخي من القضية

أضاف "سويلم" لـ"الدستور":"بالطبع المجازر التى تحدث ضد هذا الشعب مخالفة للقانون الدولى وهى تدل على جرائم كبيرة جدا لم ترتكب فى التاريخ، وان شعب فلسطين هو شعب مناضل وقوى ويبنى ما يهدمه العدو وقادرًا على ان يستمر فى نضاله وان ينشىء دولته المستقلته وان التضامن العربي مهم لتاكيد ذلك". 

وبسؤاله عن تصريحات وموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين، أكد سويلم أن الدور المصرى كان حاضرا فى كل الحروب التى دخلتها الفلسطينية، ودائمًا ما تكون مصر التي توقف الحرب وهي التى تعقد الهدنة، ويكفى ان دماء الشهداء المصريين من 1948 الى يومنا هذا تؤكد موقف الدولة المصرية وشعبها من فلسطين.

اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينية

ودعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 إعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.

الشاعر الكبير أحمد سويلم اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني صمود الشعب الفلسطيني الشهداء المصريين تهجير الفلسطينيين

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