عضو"الأعلى للثقافة": تصريحات الرئيس السيسي تؤكد ثبات الموقف الوطنى من فلسطين

قال الدكتور محمد السيد عبد الغني، مقرر لجنة التاريخ والآثار بـالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه من المقرر عقد ندوة يوم 25 ديسمبر بعنوان "مصر والتحديات الاقليمية والدولية المعاصرة" ومنها القضية الفلسطينية؛ وهي من إعداد لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الاعلى للثقافة بمشاركة كل من الدكتور احمدالشربينى، ودكتور جمال شقرة، وسيدير الندوة دكتور خلف الميري.

عبد الغني: تصريحات الرئيس عن القضية تؤكد الموقف الوطني من فلسطين

وأكد "عبد الغني" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية دائما تعكس رؤية وطنية تؤكد موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية بإعتبارها "قضية القضايا" وفي إطار الرد على الاستراتيجية الثابتة التى تتبناها إسرائيل لتفريغ القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريحات موقف الدولة المصرية من التهجير وهو موقف تاريخي بإعتباره ليس خطرا على فلسطين بل هو يتعدى مساءلة تغيير هوية المكان، كما أن التهجير له شقين هما" تصفية القضية الفلسطينية، زرع بؤرة للصراع فى المنطقة"، وهو ما يعيد الكرة لنكبة 1948.

كتاب عن "شخصية مصر عبر العصور" فى نهاية عمل لجنة التاريخ والآثار

فى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد السيد عبد الغنين مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثفافة، إن أعضاء اللجنة لديهم برنامجًا طموحًا عن "شخصية مصر عبر العصور"؛ ومن المقرر أن تصدر بنهاية الدورة الجديدة للجان عمل المجلس الأعلى للثقافة على أن يشارك فيه أعضاء اللجنة وغيرهم من المؤرخين من خارج اللجنة.

اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينية

دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 إعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.