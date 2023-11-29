الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 29-11-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتساءل عدد كبير من المدونين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 عبر محرك البحث جوجل، وذلك حرصًا منهم على أدائها في موعدها، فهي الركن الثاني في الإسلام وهي عماد الدين من أقامها أقام الدين.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023
 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 في القاهرة وبعض المحافظات بالتوقيت المحلي لكل محافظة وفق الهيئة العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

موعد الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر         الساعة 4:59 صباحًا

صلاة الظهر        الساعة 11:43 صباحًا

صلاة العصر       الساعة 2:36 مساءً

صلاة المغرب      الساعة 4:55 مساءً

صلاة العشاء        الساعة 6:17 مساءً

موعد الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر    5:06 صباحًا

صلاة الظهر  11:48 صباحًا

صلاة العصر  2:39 مساءً

صلاة المغرب   4:58 مساءً

صلاة العشاء 6:21 مساءً

 

موعد الصلاة اليوم بمدينة المنصورة

صلاة الفجر         الساعة 5:00 صباحًا

صلاة الظهر        الساعة 11:42 صباحًا

صلاة العصر       الساعة 2:33 مساءً

صلاة المغرب      الساعة 4:52 مساءً

صلاة العشاء        الساعة 6:15 مساءً

موعد الصلاة اليوم بشمال سيناء

صلاة الفجر  : 4:50 صباحًا

صلاة الظهر      11:33 صباحًا

صلاة العصر     2:23 مساءً

صلاة المغرب      الساعة 4:42 مساءً

صلاة العشاء        الساعة 6:05 مساءً

موعد الصلاة بمحافظة قنا

صلاة الفجر  " 4:49 صباحًا

صلاة الظهر :11:37 صباحًا

صلاة العصر    :2:37 مساءً

صلاة المغرب: 4:57 مساءً

صلاة العشاء:  6:16 مساءً

موعد الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

صلاة الفجر :   4:46 صباحًا

صلاة الظهر  : 11:36 مساءً

صلاة العصر   :2:39 مساءً

صلاة المغرب: 5:00 مساءً

صلاة العشاء: 6:18 مساءً

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مقتل سيدة أثناء الصلاة على يد زوجها بالمنصورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

فضل الصلاة في موعدها 

وشدد الرسول على الصلاة في موعدها كل يوم تطبيقًا لفرض الله عز وجل، وروي عن  أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.


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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

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