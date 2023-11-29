مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 29-11-2023 فى المحافظات

يتساءل عدد كبير من المدونين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 عبر محرك البحث جوجل، وذلك حرصًا منهم على أدائها في موعدها، فهي الركن الثاني في الإسلام وهي عماد الدين من أقامها أقام الدين.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023



وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 29-11-2023 في القاهرة وبعض المحافظات بالتوقيت المحلي لكل محافظة وفق الهيئة العامة للمساحة.

موعد الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:59 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 11:43 صباحًا

صلاة العصر الساعة 2:36 مساءً

صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءً

موعد الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر 5:06 صباحًا

صلاة الظهر 11:48 صباحًا

صلاة العصر 2:39 مساءً

صلاة المغرب 4:58 مساءً

صلاة العشاء 6:21 مساءً

موعد الصلاة اليوم بمدينة المنصورة

صلاة الفجر الساعة 5:00 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 11:42 صباحًا

صلاة العصر الساعة 2:33 مساءً

صلاة المغرب الساعة 4:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:15 مساءً

موعد الصلاة اليوم بشمال سيناء

صلاة الفجر : 4:50 صباحًا

صلاة الظهر 11:33 صباحًا

صلاة العصر 2:23 مساءً

صلاة المغرب الساعة 4:42 مساءً

صلاة العشاء الساعة 6:05 مساءً

موعد الصلاة بمحافظة قنا

صلاة الفجر " 4:49 صباحًا

صلاة الظهر :11:37 صباحًا

صلاة العصر :2:37 مساءً

صلاة المغرب: 4:57 مساءً

صلاة العشاء: 6:16 مساءً

موعد الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

صلاة الفجر : 4:46 صباحًا

صلاة الظهر : 11:36 مساءً

صلاة العصر :2:39 مساءً

صلاة المغرب: 5:00 مساءً

صلاة العشاء: 6:18 مساءً

فضل الصلاة في موعدها

وشدد الرسول على الصلاة في موعدها كل يوم تطبيقًا لفرض الله عز وجل، وروي عن أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.



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