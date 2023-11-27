مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بدء يوم جديد يحرص المسلمين على الانتظام في الصلاة، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في محافظات مصر، لتأدية الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، والصلاة من أهم أركان الإسلام، فهي تهذب العقل.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

تستعرض " الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 27-11-2023 فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 4:58 ص.

موعد صلاة الظهر 11:43 ص.

موعد صلاة العصر 36: 2 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 27 نوفمبر 4:57 م.

موعد صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص.

موعد صلاة الظهر 11:47 ص.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2:39 م.

موعد صلاة المغرب 4:59 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 27 نوفمبر 6:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم ال‘ثنين 27 نوفمبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 4:55 ص.

موعد صلاة الظهر 11:39 ص.

موعد صلاة العصر 2:31 م.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 27 نوفمبر 4:52 م.

موعد صلاة العشاء 6:13 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44 ص.

وقت صلاة الظهر 11:30 ص.

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2:28 م.

وقت صلاة المغرب 4:49 م.

وقت صلاة العشاء 6:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الإثنين 27 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:47 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 11:37 ص.

موعد صلاة العصر 39: 2 م.

موعد صلاة المغرب 5:01 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 6:17 م.