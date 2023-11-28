مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين مع بداية كل يوم في الساعات الصباحية على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 عبر جوجل، فهي فرض على كل مسلم، وتعد وسيلة مناجاة العبد لربه، وتزيد صلة بين العبد وربّه.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء طبقا للتوقيت المحلي بمدينتَي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية في واقع من بيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 4:59

موعد صلاة الظهر: 11:42

توقيت صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 2:35

موعد صلاة المغرب: 4:55

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 6:17

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مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية



توقيت صلاة الفجر: 5:05

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 11:48

موعد صلاة العصر: 2:38

توقيت صلاة المغرب: 4:58

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 6:20

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط



موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 4:56

توقيت صلاة الظهر: 11:43

موعد صلاة العصر: 2:41

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 5:01

موعد صلاة العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية



توقيت صلاة الفجر: 4:55

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 11:39

توقيت صلاة العصر: 2:30

موعد صلاة المغرب: 4:50

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 6:12

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الظهر 11:30

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 2:28

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:37 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 5:01

موعد صلاة العشاء 6:17