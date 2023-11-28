الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشيد بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية

شباب من أجل إحياء
شباب من أجل إحياء الإنسانية

أشاد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاقها، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

ووجه صبحي التحية والتقدير الإدارة منتدى شباب العالم لإطلاق هذه المبادرة المهمة ودعوة منتدي شباب العالم نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات؛ للمشاركة في تلك المبادرة مشيدة بأهداف المبادرة السامية، والتي تدعو لتوحيد كافة الجهود الدولية وتوحيد شباب العالم لتعزيز مساعي السلام العالمي.

هذه المبادرة تأتى بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه أن للسلام أن ينال استحقاقه وأن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة "شباب" من أجل إحياء الإنسانية بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.

والتقي صبحي مع نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور محمد الآمين، رئيس الاتحاد المصري، والأستاذ إسلام احمد، المدير التنفيذي للإتحاد الإماراتي لكرة اليد، الكابتن عاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

أشرف صبحي صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب منتدى شباب العالم

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