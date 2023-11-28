مواطنو أسيوط يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسي السيسي لفترة رئاسية جديدة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، العاشر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات في مصر بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور شحاته غريب، منسق عام التحالف الوطني بأسيوط، خلال تصريحاته لإكسترا نيوز، إن المواطنين في أسيوط يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل هذا الحشد الكبير.

نؤيد الرئيس السيسي من أجل الأمن القومي المصري

وأكد اللواء يحيى كدوني، عضو مجلس النواب، أن هذا الحشد العظيم جاء من كل صوب واتجاه بمحافظة أسيوط لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل الأمن القومي المصري ولمصلحة مصر.

وأوضح زكريا ريان، عضو حزب مستقبل وطن، أن شعب أسيوط يقول للرئيس ربنا يوفقك وربنا يحفظك.