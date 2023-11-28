الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطنو أسيوط يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسي السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، العاشر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات في مصر بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور شحاته غريب، منسق عام التحالف الوطني بأسيوط، خلال تصريحاته لإكسترا نيوز، إن المواطنين في أسيوط يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل هذا الحشد الكبير.

نؤيد الرئيس السيسي من أجل الأمن القومي المصري

وأكد اللواء يحيى كدوني، عضو مجلس النواب، أن هذا الحشد العظيم جاء من كل صوب واتجاه بمحافظة أسيوط لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل الأمن القومي المصري ولمصلحة مصر.

وأوضح زكريا ريان، عضو حزب مستقبل وطن، أن شعب أسيوط يقول للرئيس ربنا يوفقك وربنا يحفظك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات محافظة أسيوط

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