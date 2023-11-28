انهيار عقار مكون من طابقين بدرب الجمالة فى بولاق أبوالعلا

شهدت منطقة بولاق أبوالعلا، منذ قليل انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء، وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه.

جرى انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارٍ البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.