محافظ بورسعيد: صرف 75 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انهيار عقار بحى الشرق

صدق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على صرف إعانة قدرها 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق، فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفين في الحادث، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفين لاستلام المبلغ.

وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار بحي الشرق

وأسفر انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس عن وفاة 4 أشخاص، وهم عيد حماد التوني وياسين عبدالحميد ياسين وعبدالحميد ياسين محمود وعبدالرحمن عبدالحميد ياسين.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفين في حادث انهيار العقار حي الشرق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث العقار المنهار في حي الشرق

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية (الحماية المدنية والمرور)، وذلك على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس، والانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار وسرعة رفع حطام المبنى المنهار.

كما توجه بالشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد ممثلة في جهاز الإنقاذ والطوارئ ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف، لسرعة انتقالهم إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري مع المصابين والمتوفين.