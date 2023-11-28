طارق الدسوقى يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

دعا الفنان طارق الدسوقي، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: "إننا نريد إقبالا غير عادي على صناديق الانتخابات حتى تصل الرسالة لكل الدنيا".

وَأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، "نريد أن يعلم العالم أن هذا الشعب واحد ومتماسك جدًا وواعي وفاهم لمصلحته".

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي

جاءت تصريحات الفنان طارق الدسوقي خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري، الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وشهد المؤتمر حضور حشد كبير من المواطنين والقيادات السياسية والدينية.