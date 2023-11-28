الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد أزمة مسلسل بطن الحوت.. قرارات مهمة من اتحاد النقابات الفنية

اتحاد النقابات الفنية
اتحاد النقابات الفنية

أصدر اتحاد النقابات الفنية حزمة قرارات مهمة بعد اجتماع مطول، بحضور كل من المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية والمنتج محمد العدل، والدكتور سمير فرج، وذلك من أجل مناقشة أزمة مسلسل "بطن الحوت" التي أثيرت الأيام الماضية.

 

وأصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا رسميًا تضمن عددًا من القرارات وجاءت كالتالي:

أولًا: الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية، وفي حالة وجود أي مخالفات قانونية يحال الموضوع إلى النقابة المختصة للتحقيق والإجراء المناسب.

ثانيًا:  التأكيد علي عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية.

ثالثًا: بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل بطن الجوت يتم تعطيل القرار الصادر من النقابة فيما يخص المخرج فقط وإحالة الأمر الي نقابة المهن السينمائية لاتخاذ الإجراء المناسب، وكان القرار هو منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت.

اتحاد النقابات الفنية أشرف زكي الدكتور أشرف زكي التمثيلية سمير فرج

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