الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

السبت.. الجامع الأزهر يُطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برامجه للمرأة

الجامع الازهر
الجامع الازهر

يعقد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، أولى حلقات موسمه التاسع من برامجه الموجهة للمرأة،  والذي يأتي تحت عنوان: " التربية الإيمانية والنفسية للأبناء"، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي أولى حلقات الموسم تحت عنوان: "حقوق الأبناء بين الشريعة والقانون"، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتورة أماني عبد القادر عبد الفتاح، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة تهاني حامد أبو طالب، أستاذ القانون المدني المساعد بشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وتدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي أولى ندوات الموسم التاسع ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الثمانية الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1JJa6xTr_QQD1Ekdbz9F12w-6zmtq7mTWtyKeV0vsNJY/edit

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف الإمام الأكب الدكتور احمد الطيب

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