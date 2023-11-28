الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

الاجتماع
الاجتماع

استقبل د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، وعضوية كل من نبيل شلبي، مدير لجنة الشكاوى، وأحمد محمود، ومحمود خليل ونهال بدوي، ومحمد عبد الوهاب، أعضاء لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور كل من الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة جاءت في إطار تنفيذ رؤية المجلس ورسالته، فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبهدف تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باللقاء، مؤكدًا استعداد الجامعة بجميع وحداتها لدعم حقوق الإنسان ونشر هذا الفكر بين طلاب الجامعة، وذالك بعقد شراكات مختلفة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي  أطلقها رئيس الجمهورية.

وتفقد الوفد كلية الآثار والمعامل الخاصه بها،  حيث تم عقد ندوة بكلية الآثار؛  لتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، وترسيخ قيم حقوق الإنسان لدى الطلاب بالجامعة.

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رئيس جامعة الأقصر المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء لجنة الشكاوى كلية الأثار

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