رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم التضامن للطلاب المتفوقين

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بـجامعة الأقصر، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين، بجامعة الأقصر، كما جرى أيضا توزيع أجهزة اللاب توب لذوي الإعاقة البصرية، ️وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وتحت إشراف وتوجيه الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

شهد الحفل د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ود.صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والعميد إبراهيم كمال، مدير جمعية الأورمان فرع الأقصر، وأحمد أبوالوفا، نائب مدير بنك ناصر فرع الأقصر، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأقصر.

تخلل الحفل، تكريم 32 طالبة من الطلاب الأوائل بكليات الطب، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، الأثار، الألسن، الفنون الجميلة، بجامعة الأقصر، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين".

يأتي برنامج حاضنات الفائقين التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للمرحلة الأولى فى 2021، إذ استمر البرنامج للمرحلة الثانية عام 2022، كما نجح البرنامج لاستمراره للمرحلة الثالثة على التوالي؛ لتضمن توزيع مكافآت شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريا للطلاب الفائقين؛ تشجيعًا على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.

كما جاء الحفل أيضا، ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تم توفير 5 لاب توب ناطق للطلاب ذوي الهمم البصرية، (مرحلة الثالثة) بجامعة الأقصر.

من جانبه، حث د.حمدي، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على أهمية العمل التطوعي في شتى المجالات، على أن تكون كل كلية جزءا من المجتمع، موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على دعمهم المستمر لطلاب الجامعة.