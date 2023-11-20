رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلسى الدراسات العليا والبحوث

ترأس د. حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

وناقشت جلسة الدراسات العليا الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

ووجه المجلس عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة وفقًا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة، كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة المقترح الخاص بتأسيس بعض البرامج الخاصة داخل الكليات.

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