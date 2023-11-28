الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بين الاستقرار والحوافز.. هل تنجح استراتيجية تحويل مصر إلى وجهة استثمارية؟

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الدولة المصرية تسعى لجذب نزيد من الاستثمارات الأجنبية،  من خلال عدة استراتيجيات وسياسات اقتصادية تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار.

وأضاف السفير جمال بيومي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور"، أن أحد العوامل الرئيسية في زيادة الاستثمارات الأجنبية هو تبني مصر لسياسات اقتصادية مستقرة ومواتية للأعمال تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وضريبية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأشار “بيومي” الي سعى مصر لتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات، وكذلك تحسين خدمات النقل والاتصالات. هذا يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية محتملة.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر أيضًا إلى تعزيز قطاعات محددة تعتبر استراتيجية للاستثمار، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة. من خلال دعم هذه الصناعات وتوفير الفرص لشراكات استراتيجية مع شركات أجنبية، يمكن أن تزيد مصر من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

وأكد أنه من المهم أيضًا أن نذكر أن الاستقرار السياسي والأمني يلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وبهذا الصدد، فإن جهود مصر في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن تعزز ثقة المستثمرين وتجعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار.

الاستثمارات المستثمرين اتحاد المستثمرين العرب مصر اقتصاد مصر

مواد متعلقة

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

التحالف الوطنى للعمل الأهلى بالبحر الأحمر: السيسى الأحق والأجدر بقيادة مصر خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"