جيش الاحتلال: تحقيقات موسعة حول الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الاحتلال الاسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش سيجري "تحقيقات شاملة وعميقة" في الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وزعم “هاليفي” ردًا على تقارير إعلامية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي فشل في التحرك بناءً على جمع معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس كانت تخطط لشن هجوم على كيبوتسات بالقرب من حدود غزة.

وقال: “في الأيام القليلة الماضية، دار حديث حول سلوك الجيش الإسرائيلي ومديرية المخابرات العسكرية قبل أحداث 7 أكتوبر، وبالنظر إلى النتائج الوخيمة، فإن الاهتمام بذلك أمر مفهوم" .

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهة الهجوم الذي نفذته عناصر حركة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

ايران ابلغت واشطن بانهاء تريد التوقف الانساني دائماً

وفي سياق متصل، تزعم إيران أن الولايات المتحدة أبلغت طهران من خلال وسطاء بأنها تريد أن يصبح التوقف الإنساني في الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة دائما، ولا يمكنها التنبؤ بحل عسكري كامل للصراع.