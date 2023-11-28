أجندة فعاليات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية خلال مشاركتها في "COP28"

يقام المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بعض الفعاليات وتساهم في فعاليات أخرى بالتعاون مع الشركاء خلال الأيام التي تحددها رئاسة المؤتمر.

وتساهم مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في تنظيم وإدارة عددٍ من المبادرات والأنشطة خلال الفعاليات الجانبية في أجنحة مختلفة، وتشارك فيها وذلك من 1 حتى 12 ديسمبر 2023، ويُنظّم كذلك حدث جانبي رفيع المستوى يركز على “التعاون العربي للعمل المناخي في أنظمة المياه والطاقة والغذاء”.

فعاليات الإسكوا

يوم 3 ديسمبر، تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" فعالية عن حلول الطاقة المستدامة في مناطق الصراع لزيادة قدرة الفئات الأكثر ضعفًا على الصمود - بالشراكة مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وحكومة السويد، كما تعقد فعالية أخرى عن التعاون العربي للعمل المناخي في أنظمة المياه والطاقة والغذاء - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وحكومة السويد.

يوم 4 ديسمبر، تعقد "الإسكوا"، فعالية عن أسواق الكربون للتحول المستدام في مجال الطاقة المستدامة: رؤى ومسارات للمنطقة العربية - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتنظم فعالية أخرى عن المرونة المناخية وتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وحكومة السويد، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تنظيم فعالية عن إطلاق تدفقات تمويل عمل المناخ من خلال تسريع المشاريع - بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وروّاد المناخ رفيعي المستوى.

يوم 5 ديسمبر، تعقد فعالية عن الربط العالمي في مجال الطاقة: تعزيز التحول العادل والشامل في مجال الطاقة - بالشراكة مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي نفس اليوم يتم عقد فعالية أخرى عن إطلاق الهيدروجين النظيف كمسار لإزالة الكربون في المنطقة العربية - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عقد فعالية عن تعزيز وتشغيل المستقبل العربي: التقدم والرؤية في سوق الكهرباء العربي - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفي نفس اليوم سيتم عقد فعالية عن غاز البترول المسال للطهي النظيف - بالشراكة مع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وبرنامج النفط والاستدامة، مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

يوم 6 ديسمبر، سيتم عقد فعالية عن تسريع اعتماد ودمج المركبات الكهربائية في قطاعات النقل بالمنطقة العربية - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وفعالية عن الإدارة المسؤولة والشاملة للمعادن البالغة الأهمية للتحول في مجال الطاقة - بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك، واللجنة الاقتصادية الإفريقية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وفي نفس اليوم سيتم عقد فعالية عن الابتكار من أجل تحول مستدام في مجال الطاقة في المنطقة العربية: المباني الذكية والذكاء الاصطناعي وتطبيقات سلسلة الكتل "بلوك تشاين" - بالشراكة مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وجامعة الدول العربية، كما تعقد حوار إقليمي حول العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود في المنطقة العربية - بالشراكة مع العراق، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

يوم 10 ديسمبر، سيتم تنظيم فعالية عن تعزيز مرونة النظم الغذائية العربية في ضوء التحديات البيئية والمناخية: دور الزراعة البعلية - بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وحكومة السويد، بالإضافة إلى إجراء حلقة نقاش حول ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بالشراكة مع شبكة الأصوات الخضراء للشباب العربي، فضلًا عن تنظيم فعالية تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة: التحديات والفرص في المنطقة العربية - بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.