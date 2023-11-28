الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط" تبحث التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ مع دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لبحث سبل التعاون خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  COP28 المنعقدة بدبي نهاية نوفمبر الجاري.

مبادرة المشروعات الخضراء

خلال اللقاء، استعرض السفير هشام بدر التطور الذي شهدته الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عملية التقييم، وجهود تدريب المدربين، وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات المشاركة بالمبادرة، ما أسهم في تحول المبادرة إلى منصة حقيقية للعمل المناخي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دعم المبادرة المستمر لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى التكريميات التي حصل عليها أصحاب المشروعات الفائزة بالدورة الأولى على المستوى الدولي، متطلعًا للعمل مع الفائزين بالدورة الثانية ومتابعة أدائهم.

وأشار بدر إلى حالة الحراك التي خلقتها المبادرة في المجتمع المصري، فالمبادرة استطاعت تحقيق اللامركزية من خلال إشراك مختلف المحافظات، بالتعاون مع مختلف الهيئات، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص مما ساهم في نشر الوعي بمخاطر تغير المناخ وضرورة إيجاد حلول حقيقية للتصدي لها، أو التكيف معها.

التخطيط والقومي للحوكمة يطلقان البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات

استعدادات قمة المناخ القادمة

من جهتها، أبدت دينا صالح تطلعها للتعاون في المراحل المقبلة من المبادرة، وعلى رأسها COP 28، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمبادرة والمشروعات الفائزة بها، مؤكدة اتساق اهداف المبادرة مع مبادئ الايفاد بما يخص دعم ابتكار الشباب، من خلال التمكين الاقتصادي لتحقيق عملية إنتاجية متنوعة ومستدامة.

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"التخطيط" تُناقش مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة"

يذكر أن مصر تستعد لتسليم رئاسة قمة المناخ COP28 نهاية شهر نوفمبر الجارى لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تعرض مصر خلال فاعليات القمة مجموعة من المشروعات الذكية الخضراء الفائزة فى النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. 

وزيرة التخطيط السفير هشام بدر الصندوق الدولي ايفاد الامم المتحدة تغير المناخ COP 28

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