الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التحالف الوطنى" يواصل سلسلة مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

يواصل  التحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي، سلسة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية تحت عنوان "إنزل شارك مصر الأهم". 

جاء ذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعدد من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والأسيوط. 

وقد تم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما قدمته مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بالإضافة لتوعية المواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والإدلاء بأصواتهم.

وكان قد أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب على كل من له حق الانتخاب القيام به مع دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة، مشير الى أهمية التوعية لمشاركة المواطنين في رسم مستقبل وطنهم.

وأشار الدكتور عبدالقوي إلى أن المشاركة واجب وحق دستوري، وأن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تحتاج الى من يدعم استقرار البلاد في ظل المتغيرات العالمية، وأن تكون لديه الرؤية والدراية الكافية للتعامل مع الأزمات من أجل دعم الأمن والاستقرار في البلاد.

ولفت الى أن المبادرة من خلال كوادرها ستقوم بإعداد ملف شامل حول الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة لتمكينهم من الوصول للجان الانتخابية.

 

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وأوضح أن ما تشهدة مصر حاليا هو عرس ديمقراطي بكل المقاييس ويسير في خط مستقيم مع أرقي أنظمة الانتخابات في العالم، ما يؤكد الريادة المصرية التي شهد بها العالم مؤخرا، خاصة في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية.

التحالف الوطني محافظات الجمهورية عبد الفتاح السيسي ممثلي الجمعيات القيادات الطبيعية

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