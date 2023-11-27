الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى: 80% من مساعدات غزة كانت مصرية

المساعدات
المساعدات

أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف يمثل المؤسسات الأهلية الرائدة في مصر، وأنه كان حريصًا على مواكبة الموقف السياسي المصري والتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال عبدالرحمن، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن مصر كانت في مقدمة الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية والطبية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن 80% من المساعدات التي وصلت غزة كانت مصرية، وأن الرئيس السيسي أطلق قافلة مساعدات كبرى من استاد القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن التحالف يعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الأهلية والحكومية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين، وأنه يتابع باستمرار الوضع في غزة من خلال غرفة عمليات وفريق عمل متخصص، وأنه جاهز للتحرك في أي وقت بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.

العدوان الإسرائيلى غزة الشعب الفلسطيني مصر التحالف الوطني المساعدات السيسي

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