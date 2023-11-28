توزيع 3375 قطعة ملابس على 330 أسرة من أكثر احتياجا في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان بالمحافظة المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني نظمت معرض الأورمان لتوزيع الملابس الجاهزة على الأسر الأولى بالرعاية مجانًا، وتضمن توزيع 3375 قطعة ملابس على 330 أسرة بقرى "قزمان، الحجر، الكردي، شباس عمير، لبكاتوش، كفر الجزائر" بمركز قلين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

واستمرار لجهود جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، فقد قامت مؤخرا بتنظيم 14 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من أبناء مراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق والحامول، ومطوبس وهى قرى "اسحاقة- الشرقي- الاخماس – دفرية - لين - العزبة البيضاء" بمركز كفر الشيخ، وقرية نشرت بقلين، وقرى "سنهور المدينة- بندر دسوق" بمركز دسوق، وقرى "الملاحة- الزعفران " بمركز الحامول، وقرى "خان الجنى- الهردة- بندر مطوبس" بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من مراكز كفر الشيخ، قلين، الحامول، ودسوق، مطوبس، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيدًا بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلًا عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.