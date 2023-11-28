الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" بالأقصر ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بمحافظة الأقصر، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، حيث أعلنوا خلال المؤتمر عن تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر، الذي عقد بنادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب والإعلامي مصطفي بكري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة الأقصر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته محافظة الأقصر والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأكد الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة الأقصر، للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

بدوره، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلى بر الأمان وواجه التحديات وأسهم في تحقيق الاستقرار.

فيما أشار النائب والإعلامي مصطفي بكري، إلى حرص الصعيد على تقديم الدعم والتاييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى حماية الرئيس لأمن مصر القومي والحفاظ على البلاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية. 

شهد المؤتمر كلمات للنائبة أماني الشعولي أمين المرأة بالحزب بالأقصر، والشيخ محمود إسماعيل، والقس أرمانيوس، أعلنوا خلالها عن دعم الرئيس السيسى وأثنوا على ما تحقق من إنجازات عديدة غيّرت وجه الحياة فى مختلف محافظات مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الأقصر عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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