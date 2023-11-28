"إكسترا نيوز": إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًا خلال 48 ساعة

رصد هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع أمام معبر رفح.

وأشار “عبدالتواب” إلى أن وتيرة تقديم المساعدات تختلف مع تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وأن هناك جهودا مصرية مكثفة لضمان استمرار الهدنة في القطاع، ونجحت بالفعل في تحقيق هدفها.

وأضاف مراسل “إكسترا نيوز” خلال مداخلة هاتفية أن اليوم وغدا سيطلق سراح 10 محتجزين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا.

وأوضح أن هناك 250 شاحنة تقل مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة منذ صباح اليوم حتى الآن، لافتا إلى عودة الشاحنات من قطاع غزة بعد أن فرغت حمولاتها في المستودعات الخاصة بمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بهدف توزيعها في الداخل.