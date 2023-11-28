مسئول بوزارة العمل: نسبة البطالة انخفضت لـ7% خلال عام 2023

قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن نسبة البطالة انخفضت من 13.2% عام 2013 إلى 7% هذا العام، وهذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما بفضل مجهودات الدولة وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة حول توفير فرص عمل للشباب لخفض نسبة البطالة.

توفير 14 مليون فرصة عمل منذ عام 2014

وأضاف قطامش، خلال لقائه على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 14 مليون فرصة عمل منذ عام 2014 حتى الآن، منها 7 ملايين فرصة داخل مصر والـ7 ملايين الأخرى خارجها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، أن الوزارة يتبعها 9 مكاتب في العديد من الدول كالسعودية والكويت، وهذه المكاتب توفر فرص عمل للشباب في المهن المتعلقة بالهندسة والطب والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات، وهذه المجالات عليها طلب كثير خارج مصر.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، أن مبادرة "حياة كريمة" وفرت لكل الشباب فرصة تدريب في المراكز والقري الخاصة بها.