ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. ختام برنامج تدريبي في التسويق الإلكتروني بأسوان

اختتمت مديرية العمل بـمحافظة أسوان ، بإشراف فوزى صابر مدير المديرية، بختام البرنامج التدريبي في مجال التسويق الإلكتروني لشباب أسوان حيث تم تخريج الدفعة الثانية بإجمالى 20 متدربا.

مواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفي إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل فى أسوان ، أن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، والذى تم الإعلان عنه فى أواخر يونيو الماضى عبر الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم من خلاله لمن إجتاز الإختبار النظرى السابق للتدريب ، وتم البدء فى تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل تدريبية وهى المهارات الذاتية ، والتسويق الإلكترونى، والفوتوشوب.

ولفت إلى قيام المتدربين بعرض مشاريع التخرج ومناقشتهم فيها، ومدى استفادتهم عملياً وعلمياً ، وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال الفترة التدريبية.

وقدم المتدربون الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل.