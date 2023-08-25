الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«بلدى أمانة».. تنفيذ 8 آلاف زيارة منزلية لنشر التوعية المجتمعية بأسوان

فعاليات الحملة
فعاليات الحملة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 45 ألف و456 مواطن، ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

توفير أوجه الدعم للحملة

ووجه اللواء أشرف عطية، بتوفير أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والاستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

مدة استمرار فعاليات حملة التوعية المجتمعية 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين بهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن. 

المشاركين فى الحملة 

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة بلدى أمانة الممتدة لطرق الأبواب حملة بلدى أمانة لتوعية أهالي أسوان بلدى أمانة تنظم زيارات منزلية لتوعية المواطنين المجلس القومي للمرأة بأسوان توعية أهالي القري والنجوع فى أسوان

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