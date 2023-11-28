الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين صدمتهما سيارة في الشيخ زايد

جثة
جثة

لقى شخصان مصرعهما فى حادث مرورى بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق فى مدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

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مصرع شخص صدمته سيارة في 6 أكتوبر

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سيارة مسرعة تزهق روح شاب فى العمرانية

وفور تلقى بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص فى الطريق بمدينة الشيخ زايد ؛ وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى المكان، وتبين وفاة شخصان اثناء عبورهم للطريق مما أدى الى توقف المرور وجري نقل المتوفين إلى المستشفى فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع شخصين الشيخ زايد حادث مرورى صدمتهما سيارة طوارئ الصحة

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