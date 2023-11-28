أحمد داش وعصام عمر يدخلان "مسار إجبارى" فى يناير

بدأ الفنان الشاب أحمد داش تحضيرات المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجبارى” والذي يشاركه البطولة فيه عصام عمر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلم "الدستور" أن العمل من المقرر أن يكون بطولة جماعية لمجموعة من الشباب ومكون من 15 حلقة فقط ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

وقال مصدر من داخل العمل لـ "الدستور" إن المسلسل تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي اجتماعي وجار ترشيح الأبطال المشاركين في بطولته وسيتم الإعلان عنهم خلال أيام.

وأضاف أن المسلسل سيتم تصوير أول مشاهده مطلع شهر يناير المقبل ويقدم العمل فرصة للنجوم الشباب في إطار دعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة.

جعفر العمدة

يذكر أن أحمد داش شارك في موسم رمضان الماضى في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" الذى قام ببطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما عصام عمر فيواصل حاليًا تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "فرقة الموت" من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى، فريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اأكشن مثير ويلعب عصام عمر ضمن أحداث الفيلم دور ضابط في البوليس المصري، حيث ترجع أحداث العمل إلى فترة الأربعينيات.