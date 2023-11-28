لفتة إنسانية.. الداخلية تُكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا

نظمت وزارة الداخلية الاحتفال السنوى لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية فى العام الدراسى الماضي.

ونظم قطاع الإعلام والعلاقات احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا، وتم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين، ونُقل خلالها تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية- وجميع أعضاء هيئة الشرطة وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتدادًا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين إهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة.. وبرعاية كريمة من وزير الداخلية.