تكريم الطلاب أبناء الشهداء فى طابور الصباح بدمياط

أطلقت مدارس محافظة دمياط اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد لفتة طيبة وهي "لن ننساك يا شهيد"، وذلك في طابور الصباح في مدارس دمياط بحضور وفد من وزارة الداخلية.

شارك في اللفتة مديرو الإدارات التعليمية في محافظة دمياط ومديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تكريم الطلاب أبناء الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن في طابور الصباح، بعد أن تم إلقاء كلمات عن تضحياتهم وإخلاصهم للوطن.

وانطلقت الدراسة اليوم الأحد، وانتظمت في ١١٢١ مدرسة على مستوى المحافظة في دمياط، وتم استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا.

فيما وقد تابعت "الدكتورة منال عوض" محافظ دمياط مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب ووضع الجداول والقوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس، للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين والعاملين بالمدارس.

هذا ويشار إلى إعلان محافظ دمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين، وذلك لإتمام كل الاستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات.

كما انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دميـاط.

من جانبه، أكد المهندس "على عبدالرءوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وأوضح وكيل الوزارة أنه بدأت أمس السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط "الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني في محافظة دمياط".

طابور الصباح

طابور الصباح

طابور الصباح