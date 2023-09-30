السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعلام مصر وعبارات ترحيب.. انطلاق الدراسة في 84 مدرسة بدمياط (صور)

مدارس دمياط
مدارس دمياط

انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حيث تزينت المدارس بأعلام مصر وتم كتابة عبارات ترحيب بالطلاب على الجدران.

من جهته، أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ٨٤ مدرسة بدأت اليوم السبت، العمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط: (الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي عام وفني).

وأشار إلى أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

في حين تفتح جميع مدارس المحافظة وعددها ١١٢١ مدرسة، أبوابها لاستقبال الطلاب، غدًا الأحد.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء  أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

وشدد وكيل الوزارة، على استمرار تفعيل اليوم الثقافي الرياضي وعلى ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وحسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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