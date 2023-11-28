وزير الكهرباء: نعمل على التحول من الشبكات التقليدية إلى الذكية

نظمت شركة “هواوي” المؤتمر الأول للتحول الرقمي في قطاع الطاقة في مصر تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحمل المؤتمر عنوان "تسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة في مصر"، حيث يؤكد التزام “هواوي” بأن تكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة في مصر، لجعله أكثر ذكاءً وفقاً لرؤية مصر 2030.

وركز المؤتمر على مناقشة ثلاثة محاور أساسية لتأسيس بنية تحتية أكثر موثوقية وكفاءة لإمدادات الطاقة، وذلك في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك فقد الطاقة أثناء مرحلة النقل والتوزيع، وكفاءة العمليات والصيانة (O&M) وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وغيرها من التحديات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار سعي الحكومة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائمًا إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي. وتعتمد هذه الشبكات بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وفي السياق نفسه، قال ديفيد صن الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية في هواوي، إن نموذج التحول الرقمي 33 المُبتكر، يتضمن تغييرات في سلسلة الإنتاج بما في ذلك (الوعي والتنظيم والموهبة)، كما يشمل أيضًا سبل تحقيق قفزات في الإنتاجية باستخدام (الحوسبة، والنقل، والقدرات الرقمية)، بالإضافة إلى الابتكار ثلاثي الأبعاد (بنية متقدمة والنماذج والنظم الإيكولوجية). وأضاف صن: "تعد البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة ضرورة لتحقيق المكاسب الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الكفاءة المتواصلة لشبكات الاتصالات." وتابع: "نحن بحاجة إلى أن نولي اهتمامًا خاصًا بثلاثة أنواع من الابتكار: الابتكار المعماري، والابتكار النموذجي، وابتكار النظام ايكولوجي. كما دعا إلى بناء نموذج كوستاريكا، والذي من شأنه تمكّين الشركات من الاستفادة من القدرات الصناعية والصناعات المختلفة بجميع أنحاء العالم.

من جانبه قال كولين هو الرئيس الإقليمي لمجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات والحوسبة هواوي شمال إفريقيا: “نحن سعداء بما حققناه في مصر خلال ال 23 عامًا الماضية، وندرك أيضًا التحديات، وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل تحويل هذه التحديات إلى فرص للمساهمة في جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة واستدامة”.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الكهرباء وعلى رأسهم المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور خالد الدستاوي- نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور أحمد مهينة- وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، إلى جانب مجموعة من شركات الكهرباء المصرية والصينية وغيرهم، لمناقشة سبل التعاون بهدف تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في مصر، حيث تم تبادل الخبرات والاستراتيجيات والممارسات العالمية وحلول الرقمنة المختلفة فيما بين خبراء الصناعة وشركاء النجاح من شركات الكهرباء المصرية والصينية.