الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكسيوس: ضحايا حرب إسرائيل على غزة الأعلى خلال القرن الـ21

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

أكد تقرير أمريكي أن معدل القتلى بين المدنيين في قطاع غزة خلال حرب إسرائيل على القطاع يفوق المعدلات في مناطق الصراع الأخرى في القرن الحادي والعشرين. 

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، رافق تزايد الخسائر البشرية تدهور سريع في الوضع الإنساني في غزة، حتى مع بدء دخول شاحنات المساعدات إلى الجيب الساحلي الصغير.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان الإثنين إن: "سبعة أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل تسببت في خسائر مروعة صدمت العالم".

واستشهد ما لا يقل عن 14800 فلسطيني– معظمهم من النساء والأطفال– في غزة، فيما بلغ عدد القتلى في دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي 1200 قتيل، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.

وبحسب التقرير الأمريكي، أكد خبراء دوليين أن المدنيين يُقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، والتي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وفي أقل من شهرين، تجاوز عدد القتلى في غزة بالفعل ما يزيد على 12 ألف مدني قتلوا في العراق في عام 2003، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة "إيراك بودي كاونت".

في معركة استعادة مدينة الرقة السورية من داعش بين يونيو وأكتوبر 2017، قتلت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أكثر من 1600 مدني، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 عن منظمة العفو الدولية.

وكشف التقرير الأمريكي عن تبادل ضباط الجيش الأمريكي الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة خلال حربها ضد داعش من الموصل مع القيادة العسكرية الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة، ومع ذلك، فإن عدد القتلى المدنيين خلال معركة الموصل التي استمرت تسعة أشهر تراوح بين 9000 و11000 قتيل حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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جيش الاحتلال يعلن مقتل 392 جنديًا وضابطًا فى حرب غزة

6000 طفل فلسطيني شهيد في غزة خلال 50 يومًا

وكان من الضحايا حوالي 6000 طفل فلسطيني شهيد منذ 7 أكتوبر، وهذا أكبر من العدد الإجمالي العالمي السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لإحصاء الأمم المتحدة.

وفي العام الماضي، قُتل 2985 طفلًا في جميع مناطق الصراع الرئيسية في العالم، وفقًا لتقرير سنوي للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة صدر في يونيو الماضي.

وقال التقرير السنوي لعام 2022 إن إجمالي 2515 طفلًا قتلوا في مناطق النزاع في عام 2021، فيما أشار التقرير السنوي لعام 2021 إلى مقتل 2674 طفلًا في مناطق النزاع في العالم في عام 2020.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال".

 

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