الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن مقتل 392 جنديا وضابطا في حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 392 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تايمز أوف إسرائيل: حماس الأقوى في حرب غزة

واعترفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه لا يمكن أن يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي انتصار يُذكر على حركة حماس في غزة، خصوصًا بعد تسليم الحركة للدفعة الثالثة من المحتجزين في شمال مدينة غزة، التي ادّعت إسرائيل السيطرة الكاملة عليها، وأقامت عرضًا عسكريًا صغيرًا خلال تسليم المحتجزين للصليب الأحمر.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أن حركة حماس كانت لها اليد العليا في المفاوضات المتعلقة بتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وأجبرت الجميع في إسرائيل على الخضوع لشروطها الكاملة من أجل الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين.

جيش الاحتلال إسرائيل القاهرة الإخبارية دث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب غزة الإحتلال الإسرائيلي

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