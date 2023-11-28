الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن المشاركة السياسية في الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط في الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان مفهوم المشاركة السياسية، حول الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية القادمة والمشاركة السياسية بقرية البشندي بمركز الشباب.

وأكد جمال سعد، أمين أمانة التنظيم بمركز بلاط، ضرورة رفع الوعي والتأكد من المعلومات التي نستقبلها من الإعلام ومواجهة الشائعات، والتصدي لها، خاصة في المرحلة الراهنة والصراعات المستمرة بالمنطقة ومحاولة البعض بث روح اليأس والإحباط بين الشباب، واكد على اهمية صوت كل فرد وان المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وتحدث جمال عن مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، انعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب والفتيات  في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، واهمية  المشاركة  السياسية كقيمة مجتمعية وركيزه أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

وتحدث كمال عبد اللطيف، أمين الحزب بمركز بلاط، حول أهمية المشاركة السياسية للشباب والفتيات ودورهما في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأكد على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

ودعا كمال شباب وفتيات قرية البشندي إلى أن يكونوا على قدر من الوعي والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا ًعلى أنه لابد أن يكون هذا العام نسبة المشاركة في الانتخابات عالية جدًا خاصًا في ظل التحديات التي نواجهها على كل المستويات المحلية والعالمية.

وتحدث محمد سليمان، الأمين المساعد بمركز بلاط، عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين امام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم.

 الانتماء والولاء للوطن شرط أساسي لتحقيق الإنجازات والنجاحات

وتحدث صلاح ذخيرة، الأمين المساعد بمركز بلاط، أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر، وإن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوصى المشاركين في اللقاء بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الآدلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة، وأن المشاركة الفعالة تساعد على دعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.

وشدد صلاح على أهمية دور الشباب في المجتمع وأنه هو نواة المجتمع والمحرك الأساسي له، فلا بد أن يتحلى بالوعي والانتماء والبعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة التي تزعزع استقرار البلاد تهدف للإضرار بالوطن، مؤكدا أن الشباب عليه دور كبير وأن الدولة تدعم الشباب وتفتح لهم مجال المشاركة في كافة المجالات.

شارك في الندوة أسامة سيد محمد عبد السلام، أمين الوحدة الحزبية بالبشندي، وذكريا محمد فرحات سيد، أمين أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، ومنصور ذكي محمد مصطفى أمين، أمانة شؤون السياحة والآثار بمركز بلاط.

مستقبل وطن مركز بلاط ندوة تثقيفية المشاركة السياسية للانتخابات الرئاسية ضرورة رفع الوعي مواجهة الشائعات

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