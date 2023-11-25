السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" بالوادي الجديد تنظم ندوة تثقيفية عن مشاركة السيدات في الاستحقاق الرئاسي

ندوة تثقيفية عن مشاركة
ندوة تثقيفية عن مشاركة السيدات في الاستحقاق الرئاسي

نظمت أمانة المرأة بأمانة حزب مستقبل وطن بقيادة الدكتورة النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، ندوة عن دور المرأة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، وأهمية مشاركة المجتمع في الانتخابات كحق أساسي لكل مواطن، في ظل عالم متغير كثير المشاكل، وفي ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية دور المرأة المصرية في الحياة السياسية، كأحد محاور استراتيجية مصر 2030 ميلادية.
 

ندوة تثقيفية عن مشاركة السيدات في الاستحقاق الرئاسي

قالت النائبة رغدة نجاتي، إن تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية مسألة رئيسية ومحورية، وتبرز ملامح مشاركة المرأة سياسيًا كمطلب وطني على اعتبار أنها تمثل نصف المجتمع، وتتعاون مع الرجل في الأمور الحياتية، وعليه فإن مشاركتها سياسيًا تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية، وتحقيق العدالة والتي سبق أن وافقت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تتجلى في دعم  دورها والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها لتولي مهام الدفاع عن القضايا السياسية التي تواجه المجتمع كالفقر والبطالة بالإضافة إلى أن تواجد المرأة في مراكز صنع القرار من شأنه أن يحسن من نظرة المجتمع للمرأة، وتقبل المرأة في العمل السياسي فضلا عن  تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

أمانة المرأة حزب مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد ندوة عن دور المرأة المشاركة في الأنتخابات الرئاسية قيادة سياسية واعية

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