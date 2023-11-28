الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يسعى لاستعادة انتصاراته على حساب سموحة فى دورى نايل

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني ويسعى لتعويض التعادل مع الجونة في الجولة الماضية قبل توقف الدوري ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 5 لقاءات حقق الفوز في 4 منها ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، فيما يأتي فريق سموحة في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري بواقع 8 نقاط من أصل 6 مباريات ويرغب أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري في تصحيح النتائج الأخيرة في الخروج بأقل الخسائر.

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقان في  8 مباريات.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهات سموحة طالبهم باستغلال نشوة الانتصار الإفريقي.

وأكد كولر أنه يعلم أن الفريق عانى ظروفا صعبة قبل مباراة ميدياما تتمثل فى اكتمال الصفوف فى تدريبين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، مشيرا إلى أنه اعتاد هذا الأمر خلال مشواره التدريبى ولا بد من التعامل مع تلك الظروف.

وحذر المدير الفني من صعوبة مواجهة سموحة الذي يجيد التعامل أمامنا ولا بد من ضرورة علاج ظاهرة إهدار الفرص المستمرة مع الفريق من الموسم الماضى.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء، وعدم ترك مساحات لهجوم المنافس حتي لا يتعرض الفريق لأي هزة خلال سير اللقاء.

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