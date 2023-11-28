الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الأهلى يثير الجدل بشأن إمكانية استمراره مع الفريق (صورة)

الأهلي
الأهلي

أثار محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، الجدل رسميا حول استمراره مع المارد الأحمر من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

 

وكتب عبدالمنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام:" حلمك امسك فيه وخليك وراه، ممكن آه متكنش واخد حقك ومفيش تقدير، بس ربنا شايف إنت بتشتغل إزاي وبتتعب إزاي علشان تكمل".

 

وأضاف:" مفيش اختيار تاني علشان حلمك إللي ضحيت بحاجات كتير أوي علشانه، وعلشان حلم أهلك إللي فخورين بيك وأنت سبب سعادتهم، لازم تكمل علشانك وعلشانهم".

عبدالمنعم يلمح لإمكانية رحيله عن الأهلي

وربط البعض كلام عبدالمنعم، بإمكانية رحيل المدافع عن القلعة الحمراء، في ظل قرب نهاية عقده مع المارد الأحمر موسم 2024 /2025، ولم يجدد اللاعب الدولي عقده حتى الآن.

 

ومن جانب أخر، يستعد النادي الأهلي لملاقاة سموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (موسم 2023/ 2024).

 

وتنقل مباراة الأهلي وسموحة، عبر احدى قناتي أون تايم سبورت، يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

 

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بدوري نايل (2023/2024)

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير-  حمزة علاء.

 خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبدالفتاح.

 خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد زعلوك - صلاح محسن.

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة الموج الأزرق، غياب 11 لاعبا، وهم مصطفي مخلوف، ومحمود كهربا، ومحمود متولي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، وكريستو، وكريم نيدفيد، وموديست، وطاهر طاهر، وكريم الدبيس، ومعتز محمد، لأسباب مختلفة ما بين إيقافات وإصابات وفنية.

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