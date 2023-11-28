لأول مرة بالمنوفية.. رئيس مدينة الشهداء يتابع إنشاء سوق متعدد الطوابق بالمركز

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء أعمال الجسَّات بموقع إنشاء السوق متعدد الطوابق، والذ يعد الأول من نوعه في المركز تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية بالسوق المقرر إقامته بدلا من المراحيض العامة بميدان مصطفى كامل بشارع كمال النجار على مساحة 300م2ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التي تتفق مع خطة الدولة نحو إقامة أسواق تتسم بالطابع الحضاري، ويسهل التحكم بها والدخول إليها، والخروج منها وتكون ذات طابع عمراني جيد.

كما تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر، وشدد رئيس المدينة على رفع نواتج قطع الفرمة وتسوية الطريق أولًا بأول لتيسير الحركة أمام المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية وتطوير شبكات الطرق الداخلية بالقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين بتسهيل ممارساتهم لأنشطتهم اليومية.