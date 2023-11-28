لافيينا يستضيف الاتصالات.. وأبوقير للأسمدة يواجه بروكسي في الأسبوع العاشر لدوري المحترفين

يستضيف أبوقير للأسمدة فريق بروكسي ويحل الاتصالات ضيفا على فريق لافيينا في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين لافيينا والاتصالات

في ملعب الأسيوطي سبورت يستضيف لافيينا فريق الاتصالات في مواجهة قوية يسعى كل فريق لحصد نقاطها الثلاث.

فريق لافيينا يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع الجمهورية شبين وحرس الحدود والهزيمة أمام غزل المحلة ماأدى لرحيل مدربه أحمد عيد عبد الملك وتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق.

في المقابل يعود جمعة مشهور لقيادة فريق الاتصالات بعد رفض مجلس الإدارة استقالته ويحتل الاتصالات المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على أسوان والتعادل مع القناة والهزيمة أمام بترول أسيوط.

يدير المباراة أحمد ناصر ويساعده علي علاء طلبة ووائل عاطف ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

أبوقير للأسمدة يستضيف بروكسي

أبوقير للأسمدة تعادل في أخر مبارياته مع أسوان

وفي الإسكندرية يحل فريق بروكسي ضيفا على أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين ويحتل فريق أبوقير للأسمدة يحتل المركز السابع بر صيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع أسوان والهزيمة أمام مكادي.

في المقابل يحتل بروكسي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل ثلاث مرات والهزيمة ثلاث مرات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع السكة الحديد والهزيمة أمام وادي دجلة.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده أحمد زغلول وأسامة هشام ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.