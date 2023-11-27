ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" أهمية وجود قواعد بيانات صحيحة للدولة

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه حتى يكون لدينا تحول رقمي كان يجب أن نبدأ بالبنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن أهمية وجود بنية تحتية يستطيع متخذ القرار أن يتخذ قرارًا على أساس سليم أن يكون لديه قواعد بيانات أقرب ما تكون للصحيحة بنسبة 99% لأنه لا يوجد بيانات صحيحة 100%.

أضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد رؤيا استراتيجية خاصة بالدولة ورؤيا استراتيجية خاصة بقطاع الاتصالات، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات قدم الكثير لرؤية الدولة.

وأكد أن متخذ القرار يتخذ قرارات مهمة نتيجة وجود قواعد بيانات صحيحة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.