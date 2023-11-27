منتخب الصالات يهزم السعودية وديًا استعدادًا لكأس الأمم

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرًا على منتخب السعودية الأوليمبى بنتيجة 8 أهداف دون رد في المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار خطة إعداد الفراعنة لخوض فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد وليد "هاتريك"، أحمد على "هدف"، إبراهيم السيد "هدف"، صلاح فرج الله، مصطفى حسانين ولكل منهما "هدفين".

واشرك الجهاز الفنى للمنتخب العناصر الجديدة التى تم ضمها من المعسكر الأخير، خاصة أن هناك لاعبين صغار السن لم يسبق لهم الإنضمام لصفوف المنتخب فى محاولة لزيادة قاعدة الاختيار خلال الفترة المقبلة .

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهات.

ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، مواجهة ودية ثانية أمام منتخب السعودية الأوليمبي بعد غد الأربعاء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ووافق الجهاز الفنى للمنتخب على خوض مباراتين وديتين رغم غياب القوام الأساسى بالكامل لتجربة العناصر الجديدة التي تم ضمها من المعسكر الأخير لخوض الوديتين، وذلك للوقوف على مستواهم في أول احتكاك دولي قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم القادمة.

واختار المدير الفنى قائمة تضم 14 لاعباً فقط: وهم جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، صلاح فرج الله السمان، أحمد على، محمد جمال رجب، أحمد مصطفى فرج، محمود عبدالوهاب، محمد سعيد لبيب، محمود فتحى عبدالله، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، مصطفى حسانين، وأحمد عبدالرحمن ضاحى.