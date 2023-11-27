غدًا.. المرشح الرئاسي فريد زهران فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي

أعلن الإعلامي أحمد موسي، عن استضافة برنامج "على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد، غدًا الثلاثاء، للمرشح الرئاسي فريد زهران فى حوار خاص حول برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية للأوضاع في مصر.

والتقى اليوم، المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أفراد حملته بوفد من الحزب الليبرالي المصري "تحت التأسيس"، حيث دار اللقاء حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، واستمع الحضور لرؤية المرشح حول عدد من القضايا التي وردت فى برنامجه الانتخابي.

كما تطرق الحوار حول القضايا المتعلقة ببعض مواد الدستور المصرى وما يتعلق بتداخل السلطات، ورؤية المرشح في قضايا الحريات والمواطنة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.