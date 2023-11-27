الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"على مسئوليتى" يبرز تقرير "الدستور" الخاص بوثيقة واشنطن فى فلسطين

تقرير الدستور
تقرير الدستور

سلّط الإعلامي أحمد موسي الضوء على تقرير "الدستور" الذي تضمن الكشف عن وثيقة عسكرية أمريكية ترصد خطة إسرائيل الانتقامية في فلسطين، خلال حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد.

كشفت الوثيقة الأمريكية "استراتيجية إسرائيل الانتقامية" من فلسطين بسبب فشل حربها في غزة وسط مخاوف من تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحركات وسياسات دولة الاحتلال في المنطقة.

وقالت إيتاي ماك، محامية وناشطة إسرائيلية في مجال حقوق الإنسان، في مقال عبر موقع "ذا واير"، إنه عندما ينتهي وقف إطلاق النار لا ينبغي للرئيس بايدن أن يسمح لإسرائيل بمواصلة حربها الانتقامية في غزة، كاشفة عن بعض التفاصيل في الوثيقة الأمريكية التي تتحدث عن سياسات إسرائيل الانتقامية.

رابط التقرير:

وثيقة عسكرية أمريكية تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية فى فلسطين

أحمد موسى إسرائيل خطة إسرائيل فلسطين جو بايدن

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